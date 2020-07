Ascolti tv domenica 19 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Prime Time Su Rai 1 La serie Non dirlo al mio capo 2 ha registrato 2.495.000 telespettatori, share 13,9%. Su Rai 2 90° Minuto Sera .000, %. FBI ha registrato 896.000 telespettatori, share 5,1%. Su Rai 3 A raccontare comincia tu - Raffaella Carrà incontra Loretta Goggi ha registrato 815.000 telespettatori, share 4,4%. Su Canale 5 Il film tv Paolo Borsellino ha registrato un netto di 1.759.000 telespettatori, share 10,5%. Su Italia 1 Il film Catwoman ha registrato un netto di 859.000 telespettatori, share 4,8%. Su Rete 4 Freedom - Oltre il confine ha registrato 739.000 telespettatori, share 4,3%. Su La7 Atlantide ha registrato 346.000 telespettatori, share 1,9%. Su Tv8 Gomorra - La serie è stata vista da 489.000 telespettatori, share 2,6%. Su Nove Cambio moglie ha registrato 209.000 telespettatori, share ... Leggi su blogo

AndreaTv17 : Imbarazzanti gli ascolti che fa Canale 5 di domenica! #AscoltiTv #ascolti #auditel - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 19 luglio 2020: Non dirlo al mio capo, 90° minuto, Paolo Borsellino, dati Auditel e share - Gio79803890 : @Tristan__esdpv @QuiMediaset_it Credo anche io alla fine andrà prossima estate come Cherry season Però questa e for… - Tristan__esdpv : @Gio79803890 @QuiMediaset_it Io credo che non lo metteranno mai né la domenica pomeriggio né un giorno in prima ser… - lucazacchi1963 : dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha or… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti tv domenica 19 luglio 2020 TVBlog.it Francia, incendio nella cattedrale di Nantes

Sabato 18 luglio, 7.40 del mattino. Il fuoco divampa all’interno della storica cattedrale di Nantes, nel nord ovest della Francia. Le fiamme saranno domate solo alla fine della mattinata. La cattedral ...

Non dirlo al mio capo, stasera in tv la seconda stagione: orario, canale, episodi, anticipazioni

Questa sera in onda su Rai 1 torna la seconda stagione di ‘Non dirlo al mio capo’, la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che nella prima serie si è finta single solo per poter lavor ...

Sabato 18 luglio, 7.40 del mattino. Il fuoco divampa all’interno della storica cattedrale di Nantes, nel nord ovest della Francia. Le fiamme saranno domate solo alla fine della mattinata. La cattedral ...Questa sera in onda su Rai 1 torna la seconda stagione di ‘Non dirlo al mio capo’, la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che nella prima serie si è finta single solo per poter lavor ...