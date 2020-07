Ascolti tv, dati Auditel domenica 19 luglio: Non dirlo al mio capo 2 vince su Paolo Borsellino (Di lunedì 20 luglio 2020) La prima puntata in replica di Non dirlo al Mio capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale su Rai 1 vince il prime time di domenica 19 luglio con 2.495.000 telespettatori pari al 13.9% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Paolo Borsellino, nell’anniversario della strage di via D’Amelio, ha raccolto davanti al video 1.759.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 FBI ha siglato 896.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu ha raccolto davanti al video 815.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine è stato visto da 739.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide – Dopo Capaci ha segnato l’1.9% con 346.000 ... Leggi su tvzap.kataweb

italiaserait : Ascolti TV 19 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 19 luglio 2020: Non dirlo al mio capo, 90° minuto, Paolo Borsellino, dati Auditel e share - infoitcultura : Ascolti TV 18 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - italiaserait : Ascolti TV 18 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020: Grazie a tutti show, La sai l’ultima?, Una vita, Febbre da Cavallo, dati Auditel… -