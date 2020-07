Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 19 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 19 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Non dirlo al mio capo ha ottenuto 2739 spettatori (share 14.35%) nel primo episodio e 2257 (13.49%) nel secondo; su Canale5 il film tv Paolo Borsellino ha avuto 1759 spettatori (10.53%). Su Italia1 il film Catwoman ha ottenuto 859 spettatori (4.80%); su Rai2 Novantesimo minuto sera ha totalizzato 1101 spettatori (5.86%), mentre gli episodi di FBI 904 (4.80%) e 890 (5.40%); su Rai3 la puntata di A raccontare comincia tu 815 spettatori (4.40%); su Rete4 il programma Freedom – Oltre il confine 739 spettatori (4.28%); su La7 la puntata di Atlantide 346 (1.93%). ... Leggi su ascoltitv

