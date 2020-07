Arte in lutto, è morto Oreste Casalini (Di lunedì 20 luglio 2020) Oreste Casalini è morto all’età di 58 anni. L’artista e scultore si è spento all’ospedale Idi di Roma. ROMA – lutto nel mondo dell’Arte. E’ morto all’età di 58 anni Oreste Casalini, artista e scultore italiano oltre che curatore della Biennale di Venezia. Come riportato dall’Ansa, il decesso è avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2020 all’ospedale Idi di Roma, dove era ricoverato per un tumore ai polmoni. Immediato il cordoglio sui social con molte persone che hanno voluto ricordare una figura importante per il mondo dell’Arte italiana. Nelle prossime ore amici e colleghi lo andranno a salutare per l’ultima volta con la ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Arte in lutto, è morto Oreste Casalini - Notiziedi_it : Mondo dell’arte in lutto, muore il pittore e scultore partenopeo Oreste Casalini - News24Italy : #Lutto nel mondo dell'arte, è morto Oreste Casalini - MilanForever81 : RT @Adnkronos: Lutto nel mondo dell'#arte, è morto #OresteCasalini - Adnkronos : Lutto nel mondo dell'#arte, è morto #OresteCasalini -