Arriva Into The Dark, nuova antologia horror (Di lunedì 20 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=ciGTk80JkbI Il 20 luglio fa il suo debutto in prima visione esclusiva su RaiPlay, la piattaforma digitale e gratuita di streaming della Rai appunto, un’ambiziosa produzione dell’americana Hulu che promette un anno di terrore condensato in una serie tv antologica. Si tratta di Into The Dark: i 12 episodi prodotti dall’ormai affermatissima casa di produzione Blumhouse (quella di Paranormal Activity, The Purge e di Get Out) prendono in considerazione altrettante festività degli Stati Uniti piegandole però ad atmosfere horror, Dark e thriller. I primi tre appuntamenti saranno online, dedicati alla triade principale delle feste a stelle e strisce, rispettivamente Halloween (Il corpo), Ringraziamento (In carne e ossa) e Natale (Pooka!): vedremo in ... Leggi su wired

