Arisa, foto bollente su Instagram: “Si vede tutto” (Di lunedì 20 luglio 2020) Arisa torna ancora una volta a stupire i suoi fan e followers su Instagram con uno scatto decisamente osé. Ecco le parole della cantante. Arisa torna a far parlare di sé, e svolta non per una canzone e per la sua meravigliosa voce, lanciata e scoperta sul palco di Sanremo, ma per un post … L'articolo Arisa, foto bollente su Instagram: “Si vede tutto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Sessenidasio : Eh niente raga, solo a me @Najwa_Nimri in questa foto mi ricorda @ARISA_OFFICIAL? #Najwaitaliateama - aleconoscenti : @sophia23s1 Primo in assoluto Emma, poi ho visto Noemi, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giovanni Caccamo, Debora… - Arisasfriends : RT @paolaalfano_: Mia mamma che mi obliga a fare una foto con Arisa - paolaalfano_ : Mia mamma che mi obliga a fare una foto con Arisa - RSD_studiodelta : Nuova provocazione da Arisa su Instagram. La cantante ha pubblicato una foto che la mostra sorridente e rilassata d… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa foto Arisa, foto bollente su Instagram: “Si vede tutto” ViaggiNews.com "Ti amo e voglio farti felice", lo sposo prende la parola ma il messaggio non è per la sposa

Jennifer Lopez e Matthew McCounaghey e il sequel di Prima o poi ti sposo: "Facciamolo di nuovo" Matthew McCounaghey nel suo format Instagram "McCounaghey Takes" ha parlato di quanto è stato bello far ...

Arisa, dalla malattia all’accettazione: un lungo cammino verso la libertà

Rosalba Pippa, conosciuta da tutti con il nome d’arte Arisa, è un personaggio noto non solo per le abilità canore ma anche per la personalità naïf. La cantante Arisa torna a stupire tutti i suoi fan c ...

Jennifer Lopez e Matthew McCounaghey e il sequel di Prima o poi ti sposo: "Facciamolo di nuovo" Matthew McCounaghey nel suo format Instagram "McCounaghey Takes" ha parlato di quanto è stato bello far ...Rosalba Pippa, conosciuta da tutti con il nome d’arte Arisa, è un personaggio noto non solo per le abilità canore ma anche per la personalità naïf. La cantante Arisa torna a stupire tutti i suoi fan c ...