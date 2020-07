Ariedo Braida: “Napoli, puoi farcela col Barcellona. Il Milan deve tenere Ibrahimovic” (Di lunedì 20 luglio 2020) Intervenuto in collegamento con Radio anch’io sport, l’ex uomo mercato di Milan e Barcellona Ariedo Braida ha parlato delle vicende che riguardano proprio queste due società. Sui rossoneri, affronta così il tema della permanenza di Ibrahimovic: “Il Milan? So che Rangnick è molto attivo. Lo stavo seguendo e so che è andato a vedere delle partite certo che Pioli sta facendo molto bene. Cosa fare con Ibrahimovic? Certi giocatori devono giocare fino a quando ce la fanno. Io lo farei giocare ancora. Può dare una mano”. I blaugrana sono invece l’avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League: “Champions? Beh io credo che in questo momento il Barcellona sia una squadra come tutte le altre quindi il Napoli ... Leggi su sportface

