Aprono suv e vi rovistano dentro, ladri non si accorgono dei carabinieri: arrestati (Di lunedì 20 luglio 2020) Un uomo della provincia di Foggia di anni 48 e un romano di 52 anni sono stati sorpresi mentre rovistavano all'interno di un Suv parcheggiato in via Marghera, zona Castro Pretorio, e arrestati a Roma

Li hanno sorpresi a rovistare all’interno di un suv parcheggiato in via Marghera, zona Castro Pretorio. Così i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 52enne romano e un 48enne or ...Li hanno sorpresi a rovistare all’interno di un suv parcheggiato in via Marghera ... Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato la portiera dell’auto aperta e si sono avvicinati per un ...