Appalti pubblici | tutte le novità del Decreto Semplificazioni | cosa cambia

Il Decreto-Semplificazioni, D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, è entrato ufficialmente in vigore tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio scorso: la conversione in legge dovrà avvenire inderogabilmente entro 60 giorni, a pena di decadenza. Le novità negli Appalti pubblici sono del tutto rilevanti e poste in deroga al principio della massima partecipazione degli operatori economici nelle procedure di gara ad evidenza pubblica: fino al 31 luglio 2021 vengono aumentate le soglie per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, da 40 mila euro fino a 150 mila euro, e con la previsione di procedure negoziate senza pubblicazione del bando per i lavori pubblici fino a 5 milioni di euro, previa consultazione di almeno 15 operatori economici.

