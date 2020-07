Anziano riceve il Reddito di cittadinanza, ma ha 40 proprietà (Di lunedì 20 luglio 2020) Dovrà restituire tutto e rischia fino a sei anni di carcere, proprietario di una quarantina di immobili, scoperto a percepire il Reddito di cittadinanza Fonte foto: (Getty Images)Li chiamano “furbetti”, ma sono a tutti gli effetti truffatori ai danni dello Stato e dei contribuenti. Sono quelli che percepiscono bonus ed incentivi, come il Reddito di cittadinanza, pur non avendone diritto. Uno di loro, un ottantaquattrenne, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a Chieti, in provincia di Lanciano. L’Anziano percepiva regolarmente il Reddito, pur essendo titolare di quaranta beni immobiliari. Chieti, il truffatore percepiva il Reddito pur essendo benestante Fonte foto: (Getty Images)Percepiva il Reddito ... Leggi su chenews

