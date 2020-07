Antonio Martello traditore seriale | Anticipazioni puntata Temptation Island (Di lunedì 20 luglio 2020) Antonio Martello con la sua partecipazione a Temptation Island sembra aver dato vita a serie di rivelazione che, lo vedono protagonista indiscusso di mancanze di rispetto nei confronti di Annamaria. Di cosa stiamo parlando? Il fidanzato di Annamaria trascinato all’interno di Temptation Island per dimostrare una volta per tutte il suo amore nei confronti della … L'articolo Antonio Martello traditore seriale Anticipazioni puntata Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il fidanzato di Annamaria trascinato all’interno di Temptation Island per dimostrare una volta per tutte il suo amore nei confronti della fidanzata ha scatenato una vera e propria bufera fuori dal doc ...Nonostante Antonio si dica ora pronto per essere l’uomo che lei vorrebbe, è sbucata una nuova testimonianza di una donna con cui avrebbe tradito Annamaria. Dopo le dichiarazioni dell’ex moglie sono ar ...