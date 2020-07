Antonio Martello ennesima bugia | Tradimenti fuori da Temptation Island (Di lunedì 20 luglio 2020) Antonio Martello sembra aver detto l’ennesima bugia alla sua fidanzata prima di entrare a Temptation Island. La coppia all’interno dei rispettivi villaggi sta affrontando il loro viaggio nei sentimenti in modo completamente diverso. Annamaria infatti, continua a vedere video del suo fidanzato Antonio insieme alla tentatrice Ilaria, sempre più complici e in sintonia, dimenticandosi completamente della sua compagna. Annamaria è così pronta al falò di confronto allo scadere dei giorni, dimostrando a Antonio quanto sia una persona poco adatta a stare accanto a lei. Già in passato infatti, Antonio aveva tradito più volte la sua compagna e sui social nelle ultime settimane, stanno uscendo ... Leggi su giornal

Voglio impegnarmi a stare con lei, a viverla e frequentarla il più possibile". Ho capito che sono troppo geloso (ride, ndr): mi ha fatto veramente impazzire vedere determinati video, hanno tirato fuor ...

Antonio e AnnaMaria Temptation Island, spunta una ex di lei: "Ci siamo scritti e visti prima del programma"

Si chiama Miriam ed ha raccontato di come si sono conosciuti con Antonio: “Io e Antonio Martello ci siamo conosciuti a marzo 2019 su Facebook. I due giovani ragazzi stanno affrontando il loro percorso ...

