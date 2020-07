Antitrust Brescia: la posizione del club di Cellino (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Brescia ha diffuso un comunicato stampa in merito alla notizia riguardante l’istruttoria avviata dall’Antitrust nei confronti del club Il Brescia ha diffuso un comunicato stampa in merito alla notizia riguardante l’istruttoria avviata dall’Antitrust nei confronti del club. «Spesso in Italia la burocrazia è stata individuata come uno dei più impattanti problemi per lo sviluppo e il normale esercizio delle aziende. Tanto più lo è nel momento in cui ci si trova a dover risolvere problematiche che riguardano, in modo diretto, la sfera economica, con aspetti direttamente legati alla fiscalità. Nel caso in questione relativo alla questione abbonamenti, addirittura non è neppure chiaro di cosa specificamente ... Leggi su calcionews24

