Anticipazioni Temptation Island, Quarta Puntata: Antonella Elia Disperata! (Di lunedì 20 luglio 2020) Anticipazioni Temptation Island, Quarta Puntata: Antonella Elia vede dei filmati sconvolgenti su Pietro Delle Piane, mentre Annamaria vuole chiudere il percorso dopo aver visto nuovi video di Antonio… Temptation Island va avanti ed ormai alcune coppie stanno per dirsi definitivamente addio. È già stato il caso di Valeria e Ciavy, che al falò di confronto hanno chiuso definitivamente la loro relazione dopo che la ragazza ha ammesso di essersi sentita amata dal tentatore. Ma nella Quarta Puntata le difficoltà aumenteranno per una delle coppie apparentemente più stabili, ossia quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle ... Leggi su uominiedonnenews

E’ prevista per giovedì 23 Luglio la quarta puntata di questa ottava edizione di Temptation Island le anticipazioni promettono già grandi emozioni! Antonella Elia in lacrime Nonostante la paura che il ...La furia di Lorenzo Amoruso…. Il video spoiler la questione non mostra solo la reazione scioccata di Antonella Elia, ma anche quella di Lorenzo Amoruso che dopo aver visto un nuovo video si mostrerebb ...