Animali: pene inasprite per chi maltratta o abbandona (Di lunedì 20 luglio 2020) I diritti degli AnimaliDelitti contro il sentimento degli Animali: pene inaspriteModifiche al codice civileAffido Animali familiari in caso di separazioneLuoghi sempre accessibili dagli Animali da compagniaSegnalazione Animali abbandonatiI diritti degli AnimaliTorna suNegli ultimi anni, il dibattito si è soffermato in maniera sempre più pregnante sul tema dei diritti degli Animali, da molti considerati veri e propri esseri senzienti e per questo meritevoli di una legislazione apposita volta a disciplinarne i diritti distinguendoli da altri "oggetti". La discussione sul tema è attiva nelle aule parlamentari, grazie ai numerosi disegni di legge che sono attualmente al vaglio della Camera e del Senato ...

Ultime Notizie dalla rete : Animali pene La Francia sta per aumentare le pene per i reati di maltrattamento e crudeltà verso gli animali greenMe.it Roma, cane chiuso in una busta dell'immondizia salvato a San Basilio. I volontari: "Adottate Spillo"

È stato chiuso in un bustone dell'immondizia giallo, insieme a piatti sporchi e avanzi di cibo. Poi è stato gettato nei secchioni dell'immondizia, come un qualsiasi rifiuto. A salvare Spillo - così è ...

Inseguirono l’orsa e il cucciolo in auto, la Pat: “Sanzioni congrue non inaspriremo le pene per chi disturba gli animali”

TRENTO. Lo scorso maggio venne diffuso un video che mostrava due uomini a bordo di un’automobile mentre stavano inseguendo un’orsa con il suo cucciolo, il gesto costò loro una sanzione di circa 800 eu ...

