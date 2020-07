Aniasa - Il lentissimo ritorno del rent-a-car (Di lunedì 20 luglio 2020) Se il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, a causa dei timori connessi alla pandemia di coronavirus e al difficile scenario economico, il 30% di tutti coloro che trascorreranno le vacanze in Italia (7 persone su 10) è pronto a utilizzare unauto a noleggio a breve termine. Lo dice unanalisi dellAniasa - lAssociazione che allinterno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, realizzata dalla società di consulenza Bain & Company e condotto a fine maggio/inizio giugno su un campione di mille rispondenti. Un piccolo segnale di speranza per un settore in grandissima difficoltà: dopo lazzeramento per lockdown, infatti, la contrazione dei noleggi prosegue nell'ordine del 50%. "Dopo le richieste, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio, ci aspettiamo che siano soprattutto gli italiani a ... Leggi su quattroruote

