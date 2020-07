Andrea Roncato: «Sono stato con 500 donne. Moana Pozzi? Mi ha dato 7! Con Elena Sofia Ricci…» (Di lunedì 20 luglio 2020) Da Moana Pozzi a Carol Alt, passando per Elena Sofia Ricci: oltre che attore comico Andrea Roncato è stato anche un incallito playboy. E nel film ‘Sotto il sole di Riccione’, diretto dai YouNuts! e distribuito da Netflix, che è un po’ una sorta di remake di ‘Sapore di mare’ il 73enne veste proprio i panni di un anziano bagnino sciupa-femmine. In un’intervista a ‘Il Corriere della sera’ Andrea Roncato si è lasciato andare ai ricordi, confessando di essere stato con circa 500 donne, «ma mai le ho avvicinate per il gusto di portarle a letto o esibirle. Anche se con una ci Sono ... Leggi su urbanpost

ANNAQuercia : 'Sono stato con circa 500 donne. Anche solo per un’ora, erano le più importanti della mia vita' - infoitcultura : Andrea Roncato: “Ho avuto 500 donne ma con Stefania Orlando ha fatto una cavolata e poi un errore imperdonabile” - yanez_2006 : @senzasinistra @mattiafeltri queste domande impertinenti. vuoi mettere il pezzo di ieri su tutte le donne che si è… - zazoomblog : Andrea Roncato: “Ho avuto 500 donne ma con Stefania Orlando ha fatto una cavolata e poi un errore imperdonabile” -… - ccpensi : @nonleggerlo @mattiafeltri @vfeltri E poi si finisce qua -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Roncato Andrea Roncato, una vita tra amori e fim Corriere della Sera Stefania Orlando, il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto”

Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Ste ...

Stefania Orlando e Andrea Roncato, perché si sono lasciati: la verità

Dopo anni di distanza dalla rottura definitiva, Stefania Orlando torna a parlare del suo matrimonio con Andrea Roncato: tra i due oggi i rapporti sono inesistenti. Stefania Orlando ha deciso di ...

Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Ste ...Dopo anni di distanza dalla rottura definitiva, Stefania Orlando torna a parlare del suo matrimonio con Andrea Roncato: tra i due oggi i rapporti sono inesistenti. Stefania Orlando ha deciso di ...