Ancora morti sul lavoro: due operai muoiono precipitando da 20 metri (Di lunedì 20 luglio 2020) Due operai sono morti mentre lavoravano in un cantiere edile, a Roma. Si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. La polizia è sul posto per gli accertamenti: sembra che le due vittime stessero ... Leggi su globalist

