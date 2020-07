Ambiente: Verbania, per Legambiente è bandiera nera (Di lunedì 20 luglio 2020) LegAmbiente assegna a Verbania la ‘bandiera nera’ alle pagelle della ‘Carovana delle Alpi 2020’, campagna promossa a livello nazionale, dall’associazione ambientalista. Critica la risposta della sindaca del comune piemontese, Silvia Marchionini, che imputa il basso posizionamento nella graduatoria, ad una valutazione assolutamente discrezionale da parte di LegAmbiente e per la costruzione di una pista da cross a Fondotoce, ad opera di privati. “E’ un evidente abbaglio senza dati oggettivi” spiega la sindaca “Nel rapporto emerge chiaramente che l’attribuzione delle bandiere verdi o nere non viene fatta sulla base di una classifica derivante da punteggi attribuiti a specifici e oggettivi indicatori ambientali, bensì da una raccolta di ... Leggi su nuovasocieta

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - La 'bandiera nera' assegnata a Verbania dall'associazione Legambiente "è' un evidente abbaglio senza dati oggettivi". E' la critica della sindaca Silvia Marchionini alle ...

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - La 'bandiera nera' assegnata a Verbania dall'associazione Legambiente "è' un evidente abbaglio senza dati oggettivi". E' la critica della sindaca Silvia Marchionini alle ...