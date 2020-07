Amber Heard in tribunale: «Johnny Depp ha minacciato di uccidermi» (Di lunedì 20 luglio 2020) Continua senza esclusione di colpi quello che ormai è un vero e proprio caso, il processo che vede l’uno contro l’altra Johnny Depp e Amber Heard. I due attori si sono ritrovati faccia a faccia in tribunale nel corso della causa voluta da lui contro il The Sun, che dopo la separazione lo aveva definito un «Picchiatore di mogli», per via delle foto che ritraevano Amber con il volto tumefatto. Leggi su vanityfair

