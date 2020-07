Altra notte in bianco senza accordo sul Recovery Fund, l’ultima offerta per convincere i Frugali: aiuti sotto i 400 miliardi, ma meno rimborsi per loro (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio)Riprenderà alle 16 il Consiglio europeo dopo una notte di trattative a oltranza senza concreti passi avanti, tra riunioni ristrette e minacce incrociate. Come quelle lanciate dal presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, in una sorta di arringa durante una cena a base di piatti freddi con il premier olandese Mark Rutte e gli altri tre leader dei Paesi Frugali: «L’Italia ha una sua dignità. C’è un limite che non va superato». July 20, 2020 Dietro la rigidità del leader olandese monta il sospetto che «si voglia piegare il braccio di un Paese, perché non possa usare i fondi» del Recovery Fund, ha detto Conte che ha rinfacciato ai Frugali la pretesa di aumentare i ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Altra notte Movida a Bari, un'altra notte di controlli: 211 automobilisti multati, 5 mila euro a paninoteca La Repubblica Solo tre morti Ma è allarme positivi dall’Est

Le piazze pazze della notte, i contagi di importazione e le fughe dalla quarantena ... non solo di chi atterra a Firenze e a Pisa ma anche in altri aeroporti italiani da dove può raggiungere la ...

Alcolici ai minorenni: stangati altri due bar

Avrebbe potuto passare la notte a ridere di tutto e per niente, saltando da un locale all’altro, insieme ai suoi due amici. Con cui era partito da Firenze, per trascorrere la serata in Versilia.

