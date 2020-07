All'Italia 209 miliardi. E spunta la bozza del Recovery Fund (Di lunedì 20 luglio 2020) Al quarto giorno di negoziati arriva sul tavolo l'ultima mediazione proposta da Charles Michel, presidente del Consiglio d'Europa che riunisce i capi di Stato e di Governo dei 27 membri della Ue. L'importo complessivo del Recovery Fund resta a quota 750 miliardi come proposto da Germania e Francia e accettato dalla Commissione Ue. Cambia però la composizione: 390 miliardi in sovvenzioni (anziché 500) e 360 miliardi in prestiti (invece di 250). All'Italia toccherebbero risorse per 209 miliardi invece dei 172 miliardi inizialmente calcolati. Aumenterebbe, però, la componente di prestiti: 127 miliardi (contro 91 iniziali) mentre la quota a fondo perduto resterebbe invariata a 82 ... Leggi su iltempo

