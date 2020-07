Allerta salmonella nel salame: disposto il ritiro [INFO e DETTAGLI] (Di lunedì 20 luglio 2020) Allerta salmonella nel salame: la Catena di supermercati Conad ha disposto un richiamo relativo a un lotto di salame felino Igp Sapori & Dintorni per la presenza di salmonella spp. Il salume interessato è venduto in forme intere da 850 grammi circa con il numero di lotto 1770520. Il salame felino richiamato è stato prodotto per Conad Società Cooperativa da Fereoli Gino e Figlio Srl. A scopo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Chiunque avesse acquistato il prodotto in questione è invitato a non consumarlo il salame e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.L'articolo Allerta salmonella nel salame: ... Leggi su meteoweb.eu

