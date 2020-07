Alitalia risponde a accuse di insufficienza nei collegamenti: impatto Covid-19 ancora fortissimo (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – In relazione alle affermazioni attribuite ad alcuni rappresentanti istituzionali circa una presunta insufficienza nei collegamenti aerei, in particolare verso gli aeroporti minori, Alitalia ha risposto rendendo noto che l’impatto sul trasporto aereo generato dalla pandemia Covid-19 è ancora rilevantissimo, come previsto anche nel corrente mese di luglio, dove la diminuzione del numero dei passeggeri si attesterà sul -71%, con una minore offerta di posti del -67% rispetto allo stesso mese del 2019. Nella stessa nota la compagnia aerea ha assicurato che nonostante questo arretramento della domanda senza precedenti, per il mese di agosto è stato programmato un ragguardevole incremento delle operazioni rispetto ai due mesi precedenti, ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - In relazione alle affermazioni attribuite ad alcuni rappresentanti istituzionali circa una presunta insufficienza nei collegamenti aerei, in particolare verso gli aeroporti minori, ...

L’Europa sostiene Malpensa, il governo Conte solo Alitalia

Isabella Tovaglieri L’aeroporto ha bisogno di più infrastrutture e di meno burocrazia, e adesso tocca al governo italiano dare risposte concrete nella stessa ... solo per il “pozzo senza fondo” di ...

