Alex Zanardi, si pensa al trasferimento in centro di riabilitazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Alex Zanardi potrebbe essere trasferito in un centro di riabilitazione specializzato. La famiglia del campione paralimpico sta valutando, a un mese dall’incidente durante la gara in handbike nel senese, quale possa essere la struttura migliore per il decorso post-operatorio. Pochi giorni fa i medici del Policlinico di Siena, dove è ricoverato in terapia intensiva, hanno avviato la progressiva riduzione della sedazione farmacologica per consentire un lento risveglio dal coma. Solo una volta terminata questa fase si potranno comprendere quali sono i danni riportati. Resta “grave” il quadro neurologico, mentre sono stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici. Leggi anche: Zanardi, ipotesi lento risveglio in settimana Zanardi, l’affetto degli ... Leggi su italiasera

