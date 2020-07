Alex Zanardi, pronto il trasferimento per la riabilitazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Alex Zanardi sarebbe pronto al trasferimento all’estero per la riabilitazione dopo l’incidente dello scorso 19 giugno. La situazione di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente un mese fa, sembra andare verso un progressivo miglioramento. A pochi giorni dall’inizio della riduzione del coma farmacologico sembra infatti che il team medico stia valutando di trasferire l’uomo in una clinica per la riabilitazione. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di un trasferimento all’estero, come già successo per il pilota Michael Schumacher dopo il tragico incidente sugli sci che lo ha coinvolto. Al momento Zanardi rimane ricoverato all’ospedale ... Leggi su bloglive

