Alex Zanardi | la notizia è arrivata poco fa | ecco cosa ha deciso la famiglia

Dipenderà da come reagirà alla lenta riduzione della sedazione. Solamente quando l'equipe medica che segue Alex Zanardi potrà pronunciarsi sulla reazione del cervello del pilota si prenderà una decisione che è già nell'aria: il paziente lascerà l'Ospedale di Siena che l'ha salvato e curato per proseguire l'eventuale riabilitazione in una clinica all'avanguardia all'estero. Una decisione che è stata condivisa con i familiari ma che dovrà essere presa unicamente davanti a ciò che dirà il quadro clinico nei prossimi giorni. Le condizioni restano gravi, anche se i parametri sono stazionari e ciò significa che fisicamente Zanardi sta reagendo. E' la situazione neurologica che resta un punto interrogativo, che verrà risolto nel momento in cui ...

