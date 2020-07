Al Bano Carrisi, indiscrezione dolorosa: salta tutto per motivi economici [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Rinviata la fiction con Al Bano Carrisi e Lino Banfi Tempo fa si era parlato di un progetto in comune tra Al Bano e Lino Banfi. Il Maestro di Cellino San Marco e il noto attore pugliese presto saranno sul set? Stando ai ben informati, ci sarebbe una fiction ambientata nella terra d’origine. Un vero sogno per i fan dell’ex marito di Romina Power e dell’83enne. Purtroppo per le riprese dello sceneggiato si dovrà aspettare ancora qualche mese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. A dirlo è stato anche il giornalista ed opinionista Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo infatti, attraverso la rubrica che cura su Nuovo Tv, rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha detto: “Temo sia necessario aspettare ancora per vedere insieme in una fiction i due fuoriclasse pugliesi. Mesi fa ... Leggi su kontrokultura

con_cinismo : @SoloGoodVibes_ @mariellamarine @sillyela Tipo Al Bano Carrisi? ?????? - infoitcultura : Yari Carrisi dopo il cambio di cognome, ora esclude Al Bano in una foto di famiglia: astio tra i due? - 361magazine - infoitcultura : Yari Carrisi contro Al Bano, il cantante è escluso dalla famiglia - infoitcultura : Yari Carrisi contro Al Bano?/ Il cantante escluso dalla foto di famiglia: sul web.. - GammaStereoRoma : Al Bano Carrisi - Nel Perdono -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Carrisi Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, "ci hanno accolto così": ma davvero? Il racconto di Gianni Morandi LiberoQuotidiano.it Al Bano e Lino Banfi ‘Gravi problemi economici’: addio alla fiction insieme

Albano Carrisi e Lino Banfi insieme sul set secondo alcune voce di ... Mesi fa mi ero illuso di poter vedere in una fiction Al Bano e Lino Banfi, così come avevano dichiarato”. Non resta che aspettare ...

Ylenia Carrisi, l’Fbi lancia una bomba: trovata in un albergo per profughi

Si continua a parlare della scomparsa di Ylenia Carrisi ovvero la primogenita di Albano Carrisi e Romina Power scomparsa ormai oltre 20 anni fa in modo del tutto misterioso. Proprio sulla scomparsa de ...

Albano Carrisi e Lino Banfi insieme sul set secondo alcune voce di ... Mesi fa mi ero illuso di poter vedere in una fiction Al Bano e Lino Banfi, così come avevano dichiarato”. Non resta che aspettare ...Si continua a parlare della scomparsa di Ylenia Carrisi ovvero la primogenita di Albano Carrisi e Romina Power scomparsa ormai oltre 20 anni fa in modo del tutto misterioso. Proprio sulla scomparsa de ...