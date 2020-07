Airbus, contratto con Ministero Difesa Regno Unito per potenziare flotta satelliti (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Airbus Defence and Space ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito per estendere e potenziare la flotta di satelliti Skynet. Il contratto include lo sviluppo, la produzione, la protezione informatica, l’assemblaggio, l’integrazione, il test e il lancio di un satellite per le comunicazioni militari, chiamato Skynet 6A, il cui lancio è previsto per il 2025. Il contratto copre anche i programmi di sviluppo tecnologico, i nuovi sicuri sistemi di telemetria, di tracciamento e di comando, il lancio, i test in orbita e l’aggiornamenti del segmento di terra dell’attuale sistema Skynet 5. Il valore del contratto ... Leggi su quifinanza

