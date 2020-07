Aguero scalda i motori: il recupero in vista della Champions (Di lunedì 20 luglio 2020) Sergio Aguero si rimette in forma dopo l'infortunio. L'attaccante del Manchester City si prepara in vista della Champions League ad agosto, unico obiettivo rimasto agli inglesi in questa stagione... Aguero scalda i motori: il recupero in vista della Champions ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

