Agguato a casa della giudice federale Usa | killer uccide il figlio 20enne | grave il marito

Orrore nel New Jersey. Un uomo armato, travestito da fattorino di consegne FedEx, ha ucciso il figlio di una giudice. L’uomo, che ha sparato dopo aver suonato alla porta, ha ferito anche il marito di ...Il figlio della giudice distrettuale degli Stati Uniti, Esther Salas è stato ucciso in un agguato in casa. Aveva vent'anni, è stato freddato a North Brunswick, in New Jersey, mentre era accorso in aiu ...