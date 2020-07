Agevolazioni prima casa: la richiesta di cambio residenza non basta (Di lunedì 20 luglio 2020) Revoca delle Agevolazioni prima casaTre anni per la procedura di trasferimento della residenzaServe il trasferimento effettivo della residenzaRevoca delle Agevolazioni prima casaTorna su La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13104/2020 (sotto allegata) ribadisce che, per non perdere le Agevolazioni prima casa, occorre che il trasferimento nel nuovo immobile si realizzi nel termine di 18 mesi, senza che rilevi la sola presentazione della richiesta al Comune. La CTR Abruzzo ribalta la decisione della CTP L'Aquila e rigetta il ricorso di un contribuente verso l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale a causa della revoca delle ... Leggi su studiocataldi

Agevolazioni prima casa: la richiesta di cambio residenza non basta

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13104/2020 (sotto allegata) ribadisce che, per non perdere le agevolazioni prima casa, occorre che il trasferimento nel nuovo immobile si realizzi nel termine ...

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13104/2020 (sotto allegata) ribadisce che, per non perdere le agevolazioni prima casa, occorre che il trasferimento nel nuovo immobile si realizzi nel termine ...