After 2: nella prima clip del film Tessa incontra Trevor (Di lunedì 20 luglio 2020) After 2 arriverà nei cinema italiani a settembre e online è stata condivisa la prima clip ufficiale in cui Tessa incontra Trevor. After 2 arriverà nelle sale italiane il 2 settembre e O1 Distribution ha ora condiviso online la prima clip ufficiale. Nel video si assiste a un incontro che la protagonista Tessa compie andando al suo primo giorno di lavoro. La giovane ha infatti un piccolo contrattempo con l'ascensore e non sa che dovrà i fare i conti a livello professionale con il giovane con cui discute. Il film After 2 prosegue la storia raccontata nei romanzi scritti da Anna Todd e ha come protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin nei ruoli di ... Leggi su movieplayer

