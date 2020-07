Adriana Volpe, nuova frecciatina a Magalli: “Con gli uomini non si può fare!” (Di lunedì 20 luglio 2020) La guerra fredda tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sembra essere ormai uno di quei fenomeni senza fine. Le frecciatine da una parte e dall’altra si sprecano, ed ormai la stampa di costume ha le luci puntate sulla coppia, e cerca di capire chi resterà in piedi tra i due titani della televisione. Adriana Volpe e Alessio Viola: gag sul compleanno L’ultima gag piccata è andata in onda a Ogni Mattina, il programma che Adriana Volpe conduce insieme ad Alessio Viola. L’intesa tra Volpe e Viola è alta e palese (al contrario di quella tra Magalli e Volpe, il cui rapporto era chiaramente in bilico) ed è nata l’occasione per una gag che strizzava l’occhio al ... Leggi su thesocialpost

