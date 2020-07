Achelloos e il suo nuovo singolo “Bravo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Dal 10 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “BRAVO” (Distrokid), ultimo brano di Achille Luca Ioppolo, in arte Achelloos, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 26 giugno. Un mood estivo e leggero che accompagna e contrasta la natura autobiografica della componente testuale: “BRAVO”, ultimo singolo di Achelloos, è una canzone dalla finalità introspettiva, un iter personale e catartico in cui l’autore esprime la voglia di scappare dal posto dove è nato per andare alla ricerca di nuovi stimoli ed energie. Fine ultimo di questo cambiamento è coronare il suo sogno, vivere la sua musica, lasciandosi alle spalle un passato emotivamente burrascoso e prendendo le distanze dalle finte amicizie. Spiega l’autore a proposito del ... Leggi su laprimapagina

