Abusivismo, ruspe nella località balneare: demolite quattro villette (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCellole (Ce) – Sono partite nella località balneare di Baia Domizia, nel comune di Cellole le operazioni di demolizione, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, di quattro immobili dichiarati abusivi con sentenza definitiva. Si tratta di villette usate come case per le vacanze, ed edificate senza allaccio alla rete fognaria in zone coperte da diversi vincoli, da quello sismico a quello idrogeologico. Le operazioni sono state seguite sul posto dai carabinieri dell’ufficio demolizione della Procura. Dopo la demolizione, l’ufficio giudiziario attiverà la procedura per il recupero delle spese dal proprietario della villetta. Tra la fine del 2019 e i primi sei mesi mesi dell’anno in corso (con uno stop durtante il lockdown), sono già stati ... Leggi su anteprima24

