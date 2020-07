A Sant’Oreste un parroco ha sposato (civilmente) due donne (Di martedì 21 luglio 2020) A Sant’Oreste, un piccolo comune della provincia di Roma nei giorni scorsi è stato celebrato un matrimonio tra due donne. Il grande ospite della cerimonia è stato il parroco del paese che, per l’occasione, ha indossato la fascia tricolore e ha celebrato il rito facendo le veci del sindaco, in municipio. Pochi giorni prima della celebrazione, il parroco di San Lorenzo Martire – contattato dall’Adnkronos non ha risposto – è andato dalla prima cittadina per chiedere di potere unire in matrimonio (civile) le due donne. «Il parroco mi ha chiesto di potere avere la delega per sposare le due donne perché è prerogativa del sindaco concederla e, nella volontà di non ledere i diritti di nessuno, gliel’ho ... Leggi su open.online

