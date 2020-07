A Piazza Affari domina effetto Ubi-Intesa. Si riaccendono rumors su risiko bancario (Di lunedì 20 luglio 2020) Resta sempre in primo piano anche Atlantia, +5,1%, dopo l'intervista del ministro dell'Economia e Finanze, Roberto Gualtieri, che nel corso di una intervista al tg di La7 ha assicurato che l'... Leggi su traderlink

msgelmini : Su Aspi #Conte non si turba, ma evidentemente la Borsa sì. Dopo l’intervista del premier al “Fatto Quotidiano” a Pi… - GianluigiRaimon : Banca Mediolanum prova ad allungare il passo a Piazza Affari: - GianluigiRaimon : Banca Mediolanum prova ad allungare il passo a Piazza Affari: - pepesalvatore5 : PIETRAPIERCE STORY: PIAZZA AFFARI PIETRAPERZIA - petunianelsole : RT @Luca_Gualtieri1: Le #banche più a sconto in Piazza Affari. -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna lo 0,99% a 20.621 punti. (ANSA). Actronika presenta il suo motore di effetti aptici "skinetic" per gli sviluppatori ...A Piazza Affari prevalgono gli acquisti nella prima seduta della settimana, caratterizzata dall'attesa per l'accordo Ue sul Recovery Fund, il piano da 750 miliardi di euro per il rilancio economico ...