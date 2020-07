A Palermo nasce corso di laurea per artisti, primo in Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – nasce a Palermo il primo corso di studi universitario d’Italia dedicato alla recitazione, alla regia e alla drammaturgia. Per iniziativa congiunta dell’Università di Palermo e del Teatro Biondo, con la collaborazione della Fondazione Andrea Biondo, prende avvio da ottobre prossimo il nuovo curriculum “Recitazione e Professioni della Scena”, destinato a formare un gruppo selezionato di attori, registi e drammaturghi, ai quali verrà fornita una preparazione accademica di altissimo livello secondo i requisiti ministeriali della classe di Lauree Dams, insieme con una formazione professionale sul lavoro dell’attore, del regista, del drammaturgo, che coinvolgerà alcune delle figure più ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : A Palermo nasce corso di laurea per artisti, primo in Italia - quotidianodirg : A Palermo nasce corso di laurea per artisti, primo in Italia - nestquotidiano : A Palermo nasce corso di laurea per artisti, primo in Italia - zazoomblog : A Palermo nasce corso di laurea per artisti primo in Italia - #Palermo #nasce #corso #laurea - Italpress : A Palermo nasce corso di laurea per artisti, primo in Italia -