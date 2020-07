A Madonna è costato caro supportare la comunità gay in Russia: “Multata per 1 milione, ma non pago” (Di martedì 21 luglio 2020) Otto anni fa Madonna è sbarcata in Russia a San Pietroburgo con quel capolavoro che è stato l’MDNA Tour (uno dei più bei tour che io abbia visto in vita mia). La regina del pop ieri sera ha ricordato quella data ed ha pubblicato il discorso che fece in supporto alla comunità LGBT russa. “Vogliamo lottare per il diritto di essere liberi, per essere quelli che siamo davvero. Questi sono tempi difficili, ho viaggiato in tutto il mondo e sento che le persone stanno diventando intolleranti con chi è diverso. Noi possiamo cambiare tutto, ne abbiamo il potere. Non dobbiamo farlo con violenza, ma con l’amore. Sono qui per dire che la comunità gay russa e in tutto il mondo deve avere gli stessi diritti di tutti. Avete il diritto di essere trattati con la stessa tolleranza, rispetto, dignità delle ... Leggi su bitchyf

StraNotizie : A Madonna è costato caro supportare la comunità gay in Russia: 'Multata per 1 milione, ma non pago' - justcaIImegiuli : madonna il libraccio è da prendere a schiaffi perché non è possibile che UN libro universitario sia costato 60 EURO… - svkiro : @sacredmoovn madonna sì mi è costato una fortuna ma ne è valsa la pena tbh tra l’altro vedevo prima le foto che ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna costato Bob Geldof e il Live Aid: 'Mi è costato il mio matrimonio’ Rockol.it Ai Ciampetti di Ostana i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, la Madonna dei Fucili

Torna anche quest' anno, nel totale rispetto delle normative vigenti in tema di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Ostana Sabato 18 e domenica 19 l ...

Ostana: si festeggia la "Madonna dei Fucili"

Sabato 18 e domenica 19 la borgata Ciampetti festeggia la Madonna dei Fucili, a cui è dedicata la cappella della località. Sabato 18 si inizia con un “Ecotrekking” serale in compagnia degli asini, dal ...

Torna anche quest' anno, nel totale rispetto delle normative vigenti in tema di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Ostana Sabato 18 e domenica 19 l ...Sabato 18 e domenica 19 la borgata Ciampetti festeggia la Madonna dei Fucili, a cui è dedicata la cappella della località. Sabato 18 si inizia con un “Ecotrekking” serale in compagnia degli asini, dal ...