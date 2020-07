"A Bruxelles il vento è cambiato". L'assalto finale di Conte al fortino dei Frugali (Di lunedì 20 luglio 2020) Un dibattito duro, un confronto serrato; parole come 'dignità' e 'stato di diritto'. Più che un negoziato, al vertice Ue è andato finora in scena una battaglia di principio che ha visto da una parte il fronte Mediterraneo guidato dall'Italia - e da un Giuseppe Conte particolarmente determinato - e dall'altra i 'Frugali' con un frontman come il premier olandese Rutte a recitare la parte del cattivo e un manovratore astuto come l'austriaco Kurz. "Per l'ennesima volta c'è stato un duro confronto" ha detto il presidente del Consiglio a proposito della lunghissima giornata di domenica, "ho spiegato che dobbiamo avere un limite. C'è un limite e non deve essere superato per la dignità dell'Italia e degli altri Paesi che in ... Leggi su agi

Non possiamo più tergiversare dobbiamo finalizzare il tutto". Cosa è cambiato a Bruxelles Una lunga giornata che ha lasciato il segno, anche sul negoziato: "Mi sembra che il clima sia cambiato. Ieri ...

19 lug 2020

La considerazione più saggia su questo tempo del fuoco e del ferro l’ha fatta Papa Francesco: peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla. Vale per tutti, nel mondo. Vale soprattutto per no ...

