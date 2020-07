"A Bruxelles il vento è cambiato". L'assalto finale di Conte al fortino dei Frugali (Di lunedì 20 luglio 2020) Un dibattito duro, un confronto serrato; parole come 'dignità' e 'stato di diritto'. Più che un negoziato, al vertice Ue è andato finora in scena una battaglia di principio che ha visto da una parte il fronte Mediterraneo guidato dall'Italia - e da un Giuseppe Conte particolarmente determinato - e dall'altra i 'Frugali' con un frontman come il premier olandese Rutte a recitare la parte del cattivo e un manovratore astuto come l'austriaco Kurz. "Per l'ennesima volta c'è stato un duro confronto" ha detto il presidente del Consiglio a proposito della lunghissima giornata di domenica, "ho spiegato che dobbiamo avere un limite. C'è un limite e non deve essere superato per la dignità dell'Italia e degli altri Paesi che in ... Leggi su agi

Al vertice Ue il presidente del Consiglio si mette alla testa del fronte mediterraneo e sfodera termini come ‘dignità’ e ‘limiti’, incassando in patria la (cauta) apertura di Fratelli d’Italia Un diba ...

Ue: Rampelli (Fd’I), Bruxelles in ritardo su tempi intervento, rivedere i trattati

Roma, 21 lug 10:48 - (Agenzia Nova) - Posto che il Fondo Ue per la ripresa, dal nostro punto di vista, era l'unica vera fonte di sussidio per l'Italia, abbiamo sempre chiesto che vi fosse un intervent ...

