730/2020: rimborsi IRPEF anche oltre la scadenza. La sentenza

Il diritto al rimborso IRPEF permane in capo al contribuente anche qualora questo sia il risultato di una dichiarazione dei redditi integrativa presentata, mediante modello 730, oltre il termine ordinario. Lo ha stabilito la sentenza n. 17956/2019 della Corte di Cassazione. Nel caso in questione, la Corte ha accolto il ricorso con istanza di rimborso della maggiore imposta versata, impugnando il silenzio rifiuto che si è formato sulla stessa a seguito dell'inerzia dell'Amministrazione. Il contribuente aveva omesso di inserire nella propria dichiarazione dei redditi alcuni oneri deducibili per legge, e aveva presentato altresì in ritardo la dichiarazione integrativa. Quindi, aveva richiesto in sede di giudizio il rimborso alle Entrate. I giudici gli hanno dato ragione, spiegando che il ...

