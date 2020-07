5G, Europa al bivio sulle tecnologie cinesi. Tra preoccupazioni per la sicurezza e costi salati per chi sceglie di escludere Huawei e Zte (Di lunedì 20 luglio 2020) Mentre la Gran Bretagna ha deciso di escludere la cinese Huawei dallo sviluppo del 5G, il resto d’Europa s’interroga sul da farsi. L’esclusione di Huawei e di Zte, leader mondiali nella nuova tecnologia mobile, potrebbe rallentare lo sviluppo delle reti di nuova generazione in un momento in cui il Vecchio continente ha bisogno invece di premere il piede sull’acceleratore. Ma sull’altro piatto della bilancia ci sono valutazioni di affidabilità e preoccupazioni sulla sicurezza. In Italia, l’ex monopolista Tim è già passato all’azione tagliando fuori la società cinese dal gruppo dei fornitori per le nuove reti wireless. In Francia, il governo sta valutando possibili restrizioni sull’acquisto di apparati Telecom ... Leggi su ilfattoquotidiano

vitocrimi : L'Europa è a un bivio e non possiamo consentire che qualcuno la blocchi a colpi di veti. L'Italia sta lottando al f… - luigibagnato : RT @vitocrimi: L'Europa è a un bivio e non possiamo consentire che qualcuno la blocchi a colpi di veti. L'Italia sta lottando al fianco di… - VerderameRenato : RT @vitocrimi: L'Europa è a un bivio e non possiamo consentire che qualcuno la blocchi a colpi di veti. L'Italia sta lottando al fianco di… - marinel09016964 : RT @vitocrimi: L'Europa è a un bivio e non possiamo consentire che qualcuno la blocchi a colpi di veti. L'Italia sta lottando al fianco di… - VolleyFranco : @rtl1025 @DavideGiac Buongiorno , penso che l' europa sia ad un grosso bivio o si esce dal ricatto oppure l' idea d… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa bivio Europa al bivio: tempi supplementari notturni per il Recovery fund Milano Finanza CONTE ATTACCA RUTTE: LA COMMEDIA CONTINUA!

Amarillo Slim, uno che è stato campione del mondo di poker, amava dire che… «Se nella prima mezzora non capisci chi è il pollo, allora il pollo sei tu.» Dopo venti anni di commedia Europea, ogni summi ...

Europa al bivio: tempi supplementari notturni per il Recovery fund

Il Consiglio europeo straordinario sul Piano per la ripresa anti-covid e sul quadro finanziario pluriennale è arrivato ai tempi supplementari. Tant'è che anche la presidente della Bce, Christine ...

Amarillo Slim, uno che è stato campione del mondo di poker, amava dire che… «Se nella prima mezzora non capisci chi è il pollo, allora il pollo sei tu.» Dopo venti anni di commedia Europea, ogni summi ...Il Consiglio europeo straordinario sul Piano per la ripresa anti-covid e sul quadro finanziario pluriennale è arrivato ai tempi supplementari. Tant'è che anche la presidente della Bce, Christine ...