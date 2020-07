3 anni fa la morte di Chester Bennington, la voce dei Linkin Park che ci ha liberati dall’horror vacui (Di lunedì 20 luglio 2020) La morte di Chester Bennington è ciò che nel mondo delle rockstar viene ricordata come la scomparsa della voce di una generazione. Suona un po' strano cercare emblemi sociali dopo 40 anni in cui abbiamo salutato con dolore Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin e tanti altri, perché quando sono nati i Linkin Park vivevamo l'illusione di aver già avuto tanto e questo ci faceva paura. Dalle prime note inquietanti di Papercut, però, ci siamo accorti che non era così. I Linkin Park hanno fatto irruzione nella nostra vita che era appena scoccato il 2000, un anno di rottura con il quale si chiudevano i meravigliosi e confusi anni '90. Dopo il primo ascolto di ... Leggi su optimagazine

