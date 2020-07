Zenga: «Solo i folli fanno qualcosa di speciale, gli altri sono il gregge» – VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo: queste le sue parole Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo: queste le parole del tecnico del Cagliari. «Il possesso palla? Sapevo come gioca il Sassuolo e ho deliberatamente scelto di lasciare a loro il pallone: quando, nel secondo tempo, siamo stati più attenti abbiamo messo la gara dalla nostra parte. Abbiamo tenuto le due punte alte giocando in dieci e con un esordiente davanti alla difesa: una follia, ma Solo i folli sanno inventare qualcosa che funziona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

