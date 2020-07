Zapata Juventus, trattativa avviata: offerti 30 milioni più un calciatore (Di domenica 19 luglio 2020) Zapata Juventus – La Juventus è a caccia di un nuovo bomber. L’era di Higuain a Torino è arrivata al termine, l’attaccante argentino probabilmente a fine stagione verrà ceduto, tentando l’assalto ad un nuovo numero 9 più giovane ma già affermato. I nomi son tanti, in cima alla lista sembravano esserci solo Arek Milik e Jimenez del Wolves, ma nelle ultime ore prende quota un nome a sorpresa: Duvàn Zapata dell’Atalanta. Il bomber colombiano è ormai una costante in Serie A, già diverse stagioni con tanti gol alle spalle, e sarebbe il partner ideale per Cristiano Ronaldo. Zapata Juventus, maxi offerta di Paratici Secondo il ‘Corriere dello Sport’ infatti ... Leggi su juvedipendenza

