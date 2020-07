Zaniolo può lasciare la Roma, sfida Juve-Inter: i nerazzurri hanno un vantaggio (Di domenica 19 luglio 2020) Nicolò Zaniolo, calciatore di proprietà della Roma, sta vivendo un momento delicato. Nuovamente fuori per infortunio, stavolta muscolare, il giocatore è stato protagonista di un caso nel corso dell'ultima settimana perché è stato 'aggredito' da alcuni suoi compagni dopo una palla persa in maniera leziosa. I compagni gli hanno rimproverato la scarsa lucidità e lo scarso impegno nel rincorrere l'avversario e Fonseca ha criticato pubblicamente il talento classe '99 che non l'ha presa benissimo.... Leggi su 90min

