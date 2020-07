Zaniolo Juventus, tre top club europei su di lui: il giocatore ha deciso (Di domenica 19 luglio 2020) Zaniolo Juventus – Nicolò Zaniolo sembrerebbe essere un pallino di Fabio Paratici. Il centrocampista della Roma non è mai scomparso dalla lista della spesa del dirigente bianconero, che ora medita l’offensiva per strapparlo alla Roma. Le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento di tre big europee nei confronti del gioiellino giallorosso, con quest’ultimo che ormai avrebbe deciso il suo futuro. Zaniolo Juve: tre top club sulle sue tracce, arriva la decisione Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbero anche Manchester United, Tottenham e Real Madrid in fila per Zaniolo. Il calciatore, qualora dovesse lasciare la Roma, vorrebbe però rimanere in Italia. Leggi anche: Mercato Juventus, l’erede di ... Leggi su juvedipendenza

SimoneAvsim : Più che su un centravanti, la #Juventus per il dopo #Higuain potrebbe puntare su #Zaniolo. Video completo ??… - sportli26181512 : Inter-Juve, tre big straniere su Zaniolo: la priorità del giocatore: Non ci sono solo Inter e Juventus su...… - AParatici : @Sport_Mediaset #Zaniolo è la mezzala perfetta per il gioco di #Sarri ?? L'affare si concluderà senza intoppi. 50M l… - fcin1908it : Zaniolo, duello Inter-Juventus: la Roma fissa il prezzo, Marotta e Ausilio hanno un piano - AParatici : #Sarri non vede #Kulusevski come mezz'ala d'attacco ? In quel ruolo il prescelto è #Zaniolo ? #Juventus -