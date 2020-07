Zaniolo, Dzeko e Nainggolan, le parole di Marotta sul mercato nerazzurro (Di domenica 19 luglio 2020) All'Olimpico di Roma l'Inter di Antonio Conte cerca la vittoria per portarsi a meno tre dalla Juventus. Prima del match Giuseppe Marotta ha speso parole importanti riguardo ad alcuni obiettivi di mercato nerazzurri.Marotta: "Zaniolo NON CI INTERESSA"caption id="attachment 759853" align="alignnone" width="300" Marotta Inter (getty images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Zaniolo? È sicuramente importante, uno dei giovani più interessanti del campionato. Ma noi non abbiamo approcciato la dirigenza della Roma e non lo faremo". Discorso identico per quanto riguarda Dzeko: "Stesso discorso di prima. Poi oggi parlare di mercato è difficile, non sappiamo che giocatori offrirà e ci ... Leggi su itasportpress

